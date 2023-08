In fuga dall' Italia il finto chirurgo con la terza media | è caccia in tutto il mondo

(Di venerdì 18 agosto 2023) La condanna nel 2010 Tredici anni fa, il sedicenteera riuscito a ingannare i dirigenti di 6 strutture sanitarie in quattro regioni e ad aprire un centro estetico assumendo di fatto, l'...

... perché si era sparsa la voce di una possibiledi gas. L'incidente, ripreso da moltissimi ...aperto un'inchiesta delegando le indagini ai carabinieri che acquisiranno anche le immagini girate'...... perché si era diffusa la voce di una possibiledi gas. Al via le indagini della procura. La ... Gli uomini dell'Arma, per fare chiarezza sul caso, acquisiranno anche le immagini girate'...... perché si era sparsa la voce di una possibiledi gas. L'incidente, ripreso da moltissimi ...aperto un'inchiesta delegando le indagini ai carabinieri che acquisiranno anche le immagini girate'...

La fuga dall'Africa, il deserto e ora il lavoro in Toscana: la storia ... Il Tirreno

L’anziano 90enne, metteva in fuga l’ignoto ladro il quale si dileguava lanciandosi dalla finestra del bagno che presentava i vetri infranti. Prontamente interveniva sul posto personale del Nucleo ...Aveva in mente di compiere un gesto eclatante il 50enne che questa mattina ha seminato il panico a Roma su un furgone rubato. Sembra che l’uomo avesse in mente di attaccare il Vaticano con il camion.