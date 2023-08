Massima allerta inin vista delle elezioni presidenziali e politiche di domenica. Previsto il dispiegamento di più di 100.000 agenti di diverse forze di sicurezza per garantire il corretto svolgimento del voto. ...... Colombia,, Guyana, Perù, Suriname e Venezuela, non ha soddisfatto le aspettative degli ... non sono statii '100 miliardi di dollari l'anno in nuovi e ulteriori finanziamenti per il ...... diverse reti e gruppi della società civile in Brasile e nei Paesi limitrofi si sonoper ... con proposte ai Capi di Stato di Bolivia, Brasile, Colombia,, Guyana, Perù, Suriname e ...

In Ecuador mobilitati 100.000 agenti per le elezioni di domenica - Il ... Il Sole 24 ORE

Quito, 18 ago. (askanews) - Massima allerta in Ecuador in vista delle elezioni presidenziali e politiche di domenica. Previsto il dispiegamento di più di 100.000 agenti di diverse forze di sicurezza ...Alla vigilia delle elezioni anticipate in Ecuador, organizzate in un clima di forte tensione a causa dell'assassinio di diversi esponenti politici e di un ...