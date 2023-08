In autunno vaccino anti-Covid gratis solo a fragili e agli anziani? Esperti divisi

(Di venerdì 18 agosto 2023) Per Andreoni deve essere offerto a tutti dal Ssn, per Bassetti e Ciccozzi chi lo vuole fare deve pagare Ilrialza la testa in diversi paesi europei e in Nord America, anche a causa delle nuove vari, e l’Italia prova a giocare dicipo. “Continua il monitoraggio costante dell’andamento epidemiologico da parte delle Regioni. Il ministero della Salute e gli enti deputati, pur in una situazione di assoluta tranquillità, mantengono inalterato il sistema di sorveglianza, incluse le vari. Nessun allarmismo ma anche nessuna sottovalutazione”. Così il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia, ha commentato ieri il bollettinosettimanale con i casi e i decessi in calo dopo due settimane in risalita. Porta la firma di Vaia la circolare che ha dettato i principi ...

Le fonti riferiscono che non esiste unper la febbre West Nile. "Attualmente sono allo ... divampa in estate, quando le larve di zanzare si schiudono e continua fino all'Per i medici di famiglia è fondamentale il richiamo delanti Covid - 19 in, soprattutto per tutelare i grandi anziani e i pazienti fragili , come malati cronici e immunocompromessi. Fin da adesso il presidente della Società Italiana di ...... da una parte ilcontro l'influenza e dall'altro quello contro il virus SarsCoV2, con la ... la cui approvazione da parte di EMA e AIFA è prevista per fine estate/inizio. Le dosi ...

Circolare del Ministero della Salute sulla campagna che partirà da metà ottobre. Attesa per fine estate l'autorizzazione per la nuova formulazione contro la variante XBB del sarsCoV2 ...I medici di famiglia reputano importante effettuare il richiamo del vaccino anti Covid-19 in autunno, soprattutto al fine di proteggere anziani e fragili.