In Arabia Saudita è caccia a medici e infermieri italiani | stipendi d’oro e benefit impensabili

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ronaldo, Neymar, Benzema, Milinkovic-Savic, sono le stelle del calcio che hanno deciso di lasciare l’Europa per volare ine accettare le offerte milionarie per lanciare a livello mondiale la Saudi Pro League, ma c’è un altra professione che viene ricopertain Qatar, Emirati Arabi Uniti,, Oman, Bahrain e Kuwait: ieuropei. Il fenomeno, che comprende anche gli, non è nuovo ma negli ultimi anni è aumentato di pari passo con i grandi investimenti che sono stati fatti negli ospedali e nei centri di alta specializzazione. “Monitoriamo questo fenomeno da circa otto anni – spiega all’Adnkronos Salute Foad Aodi, presidente dell’Associazione deistranieri in Italia (Amsi) – Quando vengono offertida ...

... l'ex Roma ha trovato il primo gol con l'Al Ahli Roger Ibanez ci ha messo poco per presentarsi al meglio nel campionato, l'ex Roma ha trovato il primo gol con l'Al Ahli. Primeiro gol de ...La superstar brasiliana Neymar molto amata in patria, ma il suo trasferimento inha sollevato molte perplessit . Il calciatore tuttavia difende la sua decisione. Neymar ha risposto cos alle critiche piovutegli addosso dopo il suo passaggio dal Paris Saint - Germain ...Questa misura, entrata in vigore a inizio agosto, non ha sortito alcun effetto di fronte alla salita dei prezzi causata dalla riduzione della produzione di petrolio da parte dell'e ...

Prove di distensione Arabia Saudita-Iran. Il ministro degli Esteri iraniano si è recato in Arabia Saudita. Lo scorso marzo Teheran e Riyadh hanno firmato un accordo mediato dalla Cina… Leggi ...Altro colpo dell'Arabia Saudita che strappa Bono al Siviglia. Il portiere era dato per partente da giorni e dopo la finale in Supercoppa Europea contro il Manchester City è arrivato anche l'addio ...