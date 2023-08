In America Latina a essere in crisi è la democrazia

(Di venerdì 18 agosto 2023) L’impressionante risultato alle primarie in Argentina dall’“anarco-capitalista” Javier Milei ha comportato una forte incertezza sul futuro del panorama politico del paese. Ma anche sullo stato dellanel subcontinente latinono. first appeared on il manifesto.

Nelle prime posizioni dominano le località messicane, in particolar modo quelle vicine al confine con gli Stati Uniti e con un alto numero di industrie pesanti L'predomina . All'...Ribasso per il mercato online leader in, che presenta una flessione del 2,49%.Rosso per il mercato online leader in, che sta segnando un calo del 2,49%. Lo scenario su base settimanale di MercadoLibre rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento ...

I numeri della democrazia in America Latina | Geopolitica, ATLANTE Treccani

"El Peluco", il capellone, ha sbaragliato imprevedibilmente, per voti e consensi, tutti gli avversari politici nel primo turno elettorale - ...La maggiore catena di ristoranti dell'america latina supera le aspettative con vendite consolidate e margini migliorati ...