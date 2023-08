In 7 violentarono a turno una giovane nel centro di Palermo | tutti arrestati Tra loro anche un minorenne

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 18 agosto 2023) Avrebbero violentato a, in sette, unaportata in una zona appartata deldiil 7 luglio scorso . Con questa accusa, i militari del nucleo operativo della compagnia carabinieri diPiazza Verdi hanno eseguito un’ordinanza in carcere emessa dal gip die dal gip del tribunale per i minorenni nei confronti di 3 giovani e un. Nei giorni scorsi erano...