Ilary Blasi alla conduzione di Temptation Winter? L’indiscrezione

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 18 agosto 2023)è reduce ddell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Purtroppo, il celebre reality non ha avuto il successo desiderato. Oltre ai numerosi infortuni che hanno costretto numerosi concorrenti ad abbandonare il gioco, ci sono state diverse critiche anche verso di lei. Per tutte le puntate, si è anche parlato dei possibili dissapori con Alvin e degli eventuali sfoghi avuti dietro le quinte. Mediaset non ha inserito il suo nome nei palinsesti invernali, però, per lei, potrebbero esserci delle novità. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, pare che condurrà la versione invernale diIsland., tutti gli occhi puntati su: potrebbe essere lei la ...