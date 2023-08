Il tagete | proprietà | usi e coltivazione

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il, anche noto come garofano indiano, è una pianta erbacea della famiglia delle Asteraceae. Pur essendo molto diffusa nel nostro paese e nel nostro continente, è originaria delle regioni tropicali dell’America centrale e meridionale, in particolare del Messico. Ne esistono moltissime varietà che regalano fiori gialli, arancio o rossicci, semplici o doppi, con petali lucidi e lisci che sbocciano copiosi da luglio a ottobre, con tardive fioriture autunnali. Hanno foglie sottili, e il fusto può essere alto, basso o cespuglioso a seconda della specie. Non emana un odore gradevole, in genere, tanto che viene spesso chiamato “erba puzzola” o carognetta, che infastidisce noi, ma anche gli insetti e funge da repellente negli orti e nelle colture in genere. È considerato ornamentale dai più, tanto che è spesso presente nei giardini e in vaso, ma non tutti sanno che ha ...