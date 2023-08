Il santo del giorno di oggi 19 agosto 2023 | Giovanni Eudes

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 18 agosto 2023) Nasce a Ri, un paesino della Normandia presso la città di Caen, il 14 novembre 1601nasce a Ri, un paesino della Normandia presso la città di Caen, il 14 novembre 1601. Il cammino di santità percorso dae proposto ai suoi si basa sulla fiducia sconfinata nell’amore di Dio, quell’amore rivelatosi nella vita terrena di Gesù e nella figura materna di Maria. I Sacri Cuori non sono per lui immagini sentimentali per attirare persone deboli, ma la manifestazione esterna e concreta dell’amore di quel Dio che non ha risparmiato per l’uomo il suo proprio Figlio. Muore il 191680 a Caen. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.