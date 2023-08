Il rapper Salmo getta la spugna e cancella i prossimi concerti | «Il corpo mi chiede uno stop»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ilsardoha comunicato sui social che a causa di un mese fisicamente provante, è costretto a fermarsi per potersi riprendere. Nelle sue storie su Instagram, infatti, ha scritto: «Devo dire che l’ultimo mese è stato devastante. Tra video,, 30 punti di sutura, 2 giri di antibiotico, cali di pressione, laringite e febbre non so come ho fatto a stare in piedi. Al red valley dovevo fare solo un dj set ma non potevo non cantare, mi avete aspettato fino alle 3 e 30. Ve lo dovevo! Il problema è che ora ho un serio problema alla gola. Ieri ho avuto un mezzo collasso, Ilmi stando di fermarmi». Vivo Conerti, l’agenzia che cura il suo booking, ha quindi comunicato che il cantante salterà gli appuntamenti previsti previsti il 21 agosto a Follonica (GR), il 23 agosto a Romano ...