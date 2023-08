Il rapper Ernia a Monfalcone domenica 20 agosto

(Di venerdì 18 agosto 2023) Fra i nomi più interessanti della nuova scena rap italiana, capace di conquistare pubblico e critica e di fare incetta di dischi di platino e d’oro,fra i più amati del momento, sarà la star assoluta del Generation Young Festival, rassegna completamente dedicata ai giovani appassionati di musica che si terrà nei prossimi giorni a. Evento culmine sarà appunto l’unica data in esclusiva regionale del “Tutti hanno paura – Summer Tour 2023”, di, in programma20nella centralissima Piazza della Repubblica, con inizio alle 21.30. Ad impreziosire la serata ci sarà anche l’opening act del cantante Hip HopYane e delResem Brady – che hanno già fatto da apripista a concerti di artisti del calibro di Guè Pequeno, Madame e Salmo ...

Insieme a loro ci sarà un altro special guest, tra i più amati dai giovani, sta vivendo un vero e proprio momento d'oro. Nome d'arte di Matteo Professione, è diventato in pochissimo ...

MONFALCONE - Ernia, uno dei rapper più amati della scena italiana e già disco di platino e d'oro, si esibità a Monfalcone domenica 20 agosto in piazza della Repubblica, con inizio alle 21.30. Sarà la ... il suo nuovo singolo, Parafulmini, vede la partecipazione di Bresh e Fabri Fibra e racconta ...