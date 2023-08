Il Psv pensa alla Champions e preserva Noa Lang Schouten in panchina

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 18 agosto 2023) Le ultime sull’Eredivisie con le scelte del PSV in vista dei preliminari diLeague. Tutti i dettagli Il Psv domani affronta la prima trasferta di campionato sul campo del Vitesse. Fischio d’inizio alle ore 18,45 e, verosimilmente, la formazione di Eindhoven sarà chiamata a risponderepossibile vittoria dell’Ajax, impegnato in casa dell’Excelsior alle ore 16,30. Entrambe le gare saranno visibili in diretta esclusiva su Mola Tv. La nuova stella del Psv, Noa, non verrà utilizzato. L’allenatore Peter Bosz non vuole correre rischi con il suo giocatore: martedì prossimo è in programma la prima partita dei play-off diLeague con i Rangers, ostacolo rivelatosi insormontabile lo scorso anno e gli olandesi stavolta non vogliono fallire un appuntamento così importante.ha ...