Il Napoli potrebbe anticipare la concorrenza per un attaccante | i dettagli

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il giocatore piace tantissimo alla dirigenza ma laè alta. Sono ore decisive per capire la fattibilità dell’operazione Un mercato fatto di attese, trattative a rilento e di tanti nomi sul taccuino. Mentre tutte le altre squadre si davano battaglia per acquistare tanti giocatori da portare in ritiro, era chiaro che Aurelio De Laurentiis avesse un piano in mente. Tutto programmato dal presidente azzurro che ormai sa come sorprendere e far felici i propri tifosi. Dopo l’addio di Kim Min-Jae e le insistenti voci di mercato che vedevano Osimhen lontano da, si era creato un alone di malcontento generale in cui, alcuni, avevano anche criticato l’immobilismo della dirigenza. Una strategia ricercata quella di ADL che adesso ha iniziato a sfoggiare l’artiglieria pesante e a mettere sotto contratto nuovi giocatori. La rosa sta andando a ...