Il Napoli di De Laurentiis “vale” 700 milioni Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 agosto 2023) Qual è il valore d’impresa del? Ne scrive Alessandro Giudice sul Corriere dello Sport a proposito delle classifiche del valore dei club mondiali. Sia quella recentemente stilata da Football Benchamark che l’annuale Money League di Deloitte, pubblicata qualche mese fa. La notizia (non troppo fresca né sorprendente) è che le italiane restano in seconda fila, tra la decima e la ventesima posizione: dodicesima la Juve, che era nella top 10 qualche anno fa, poi le milanesi con l’Inter che precede di poco il Milan (14ª e 15ª) mentre ilsale al 17° posto. Nella terza decina Atalanta (22), Roma (25) poi la Lazio al 31simo posto. La Juve ha un enterprise value stimato in 1,8 miliardi mentre le milanesi viaggiano tra 1,1 e 1,3. Il” intorno a 700. In finanza, l’Enterprise Value ...