Il mondo al contrario del generale Roberto Vannacci | «Non mi scuso Lotto contro il pensiero unico

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ilnon ci sta. Non ci sta a passare per razzista e omofobo. Ma non fa nessun passo indietro dopo lo scoppio della polemica sul suo libro “Ilal”. E dopo le critiche del ministro della Difesa Guido Crosetto. Che ha annunciato un «esame disciplinare» per il militare. In due interviste rilasciate al Giornale e al Quotidiano Nazionalesi difende attaccando. E ribadendo le sue posizioni. «Niente passi indietro. Se metterò a rischio la carriera lo avrò fatto per una giusta causa: la lotta al», dice a Fausto Biloslavo. In oltre trecento pagine l’attuale responsabile dell’Istituto geografico militare snocciola una serie di giudizi omofobi e prese di posizionifemminismo, ...

Vannacci: 'Se metterò a rischio la carriera lo avrò fatto per una giusta causa' Il generale Roberto Vannacci è finito nella bufera per le frasi contenute nel suo libro ' Ilal', ma lui tira dritto e non intende chiedere scusa per aver definito gli omosessuali ' non normali ' e aver usato tante altre espressioni discriminatorie. In oltre trecento pagine l'...

Il generale Roberto Vannacci, comandante dell’Istituto geografico militare di Firenze, risponde così alle critiche sul suo libro Il Mondo al contrario. Una bufera, quella che gli è piovuta addosso, ...Rivendica tutto il generale Roberto Vannacci, 54 anni, ex capo della Folgore, con ruoli di responsabilità nelle forze speciali, adesso al centro delle polemiche per i giudizi di cui ha punteggiato un ...