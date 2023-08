Il ministro della Salute Schillaci ha investito 100mila euro in 8 società farmaceutiche Usa

(Di venerdì 18 agosto 2023) Centomilain azioni di otto, tutte quotate alla borsa di New York, sono nel portafoglio di titoli delOronzo. Un possibile conflitto d’interessi? Non secondo il membro del governo che ha allontanato questa ombra rispondendo al Domani, il quotidiano che ha svelato la vicenda. Lesi occupano di tecnologie mediche, farmaci innovativi per la cura di Covid e tumori, screeningper le assicurazioni e ilpossiede le loro azioni da anni.ha correttamente comunicato la situazione nella sua dichiarazione patrimoniale. Tuttavia non ha alcuna intenzione di vendere le azioni, non intravedendo un ...

...salvaguardie per garantire un aumento negli investimenti per le priorità critichepolitica, come la transizione verde e digitale". A giugno durante la riunione dell' Ecofin ildelle ...Ecco di cosa si tratta IlGiorgetti 'ha approvato una norma di equità sociale, che è un ... 'L'innalzamento dei tassiBce ha portato a un innalzamento del costo del denaro per famiglie ...Giovedì ildegli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha riconosciuto la lentezzacontroffensiva ma ha affermato che Kiev non smetterà di combattere fino a quando non sarà riconquistata tutta ...

Il ministro della Cultura Sangiuliano ha incontrato i Direttori generali ... Artribune

Il sindaco di Imperia Claudio Scajola è finito al centro delle polemiche dopo che la fidanzata del figlio è stata assunta in Comune.Il ministro dell'Economia argentino, Sergio Massa - candidato della coalizione di governo 'Unione por la patria' alle presidenziali del 22 ottobre - ha annunciato che i prezzi dei carburanti saranno c ...