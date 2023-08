Il magistrato Fabio Papa trovato morto in casa | forse vittima di un malore Aveva 61 anni

(Di venerdì 18 agosto 2023) E’ statoin, questa mattina, a Campobasso il. Da alcune ore il sostituto procuratore del capoluogo non rispondeva più al telefono e per questo i carabinieri si sono recati nella sua abitazione, alla periferia della città, trovando il corpo senza vita., 61, originario di Pescara, era in magistratura da oltre trent’. In Molise ha coordinato decine di importanti indagini. Stando ai primi accertamentisarebbe stato stroncato da un. Ilnel 2015 era finito al centro di una vicenda giudiziaria con l’accusa di aver fatto un tentativo di estorsione all’allora presidente della Regione Molise Paolo Di Laura Frattura, ...

...è in lutto per l'improvvisa morte del giudicePapa, 61 anni, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del tribunale di Campobasso. Un malore la causa del decesso del, ...Quindi il sindacoha ribadito che il Palio "oggi non è un'attrazione turistica, inoltre il ...Unesco al Palio di Siena' "Occorre riprendere l'iniziativa insieme al Comune e aldelle ...La candidatura del Palio all'Unesco Il passato della sindacaè legato a doppio filo con ...Consorzio per la tutela del Palio di Siena dal 2014 al 2015 e dal 2016 al 2017 rettore del...

E' morto il magistrato Fabio Papa RaiNews

E' stato trovato morto in casa, questa mattina, a Campobasso il magistrato Fabio Papa. Da alcune ore il sostituto procuratore del capoluogo non rispondeva più al telefono e per questo i carabinieri si ...Una notizia terribile ha sconvolto il mondo della magistratura e dell’avvocatura del Molise. Il Giudice Fabio Papa, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunle di Campobasso ...