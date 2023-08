Il lusso discreto della canottiera

Leggi su panorama

(Di venerdì 18 agosto 2023) Dalla passerella di debutto di Matthieu Blazy per Bottega Veneta, passando a quella di Prada, per poi finire con Loewe e Saint Laurent. Laè ovunque. Un tempo umile indumento intimo, destinato a essere nascosto dalla vista, oggi è protagonista in passerella e nella vita di tutti i giorni. Per lui e per lei. Secondo il reportpiattaforma Lyst, da aprile le ricerche di canottiere sono aumentate del 184%, continuando una tendenza in crescita dallo scorso trimestre. Il bianco è il colore predominante, mentre le parole chiave di ricerca più associate sono state "a costine", "a taglio" e "asimmetrica". Da marzo a giugno, il mercato di rivendita di moda Depop ha poi registrato un aumento del 33% delle ricerche di "canottiere a coste" e un aumento del 44% delle inserzioni per questo articolo, ha dichiarato un rappresentante dell'azienda. La ...