Il granchio blu invade il Delta del Po | l’allarme dei pescatori | “Il nostro futuro è spacciato | la produzione di vongole sarà azzerata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tonnellate e tonnellate di granchi blu. È quello che si stanno trovando davanti idelle coste italiane, in particolare deldel Po. Lì, infatti, la specie aliena in Italia e originaria della costa orientale degli Stati Uniti, sta mandando in crisi il settore dell’acquacoltura, in particolare quello delleveraci che nella zona sono considerate un’eccellenza ittica. “Con le sue chele riesce a rompere le reti, e quindi è un danno economico per i– spiega Giacomo Pandini, acquacoltore e assessore con delega all’ambiente del comune di Goro, in provincia di Ferrara – Inoltre mangiando le, le cozze, le ostriche, i gamberetti e avendo cominciato a mangiare anche le orate, il“. Il ...