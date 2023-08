Il generale Vannacci sollevato dal comando

Il suo libro contiene frasi contro omosessuali, immigrati e femministeIl provvedimento, tanto richiesto al ministro della Difesa Guido Crosetto , è arrivato, con un dispaccio dello Stato Maggiore dell'Esercito questa mattina. IlRobertoè stato rimosso dalla guida dell'Istituto geografico militare di Firenze. A darne notizia, tra i primi, è Repubblica. Dal 20 agosto, cioè da dopodomani, sarà sostituito da ...Il, aveva puntualizzato il ministro, 'Ha espresso opinioni che screditano l'Esercito, la Difesa e la Costituzione'.

Il generale Vannacci destituito dal comando dopo le polemiche sul suo libro contro i gay Sky Tg24

A partire dal 20 agosto il militare non sarà più alla guida dell'importante organismo. Nell'autopubblicazione parlava di gay "non normali" e di immigrati e donne. Poi precisa: "Non mi rimangio nulla" ...Il generale Roberto Vannacci, nella bufera per i contenuti del suo libro, è stato sollevato dallo Stato Maggiore dal comando e rimosso da capo dell'istituto geografico militare di Firenze. In base a ...