Il generale Vannacci rivendica le frasi razziste e omofobe | ' Non mi pento e se la mia carriera'

Sessimo, razzismo, odio verso la scienza e tutto il peggio del campionario reazionario. IlRobertoè finito nella bufera per le frasi contenute nel suo libro ' Il mondo al contrario ', ma lui tira dritto e non intende chiedere scusa per aver definito gli omosessuali '...'L'intervista rilasciata daloggi alla Repubblica conferma che non può più rimanere al suo posto. È evidente che le sue esternazioni sono inserite nel filone della nuova Cultura popolare meloniana: dalle parole ...Il libro delè schizzato in cima alle classifiche di vendita di Amazon. Il pesante j'accuse diè rivolto contro omosessuali, ai quali Vannucci riserva la stoccata 'normali ...

“Il mondo al contrario”, il generale Vannacci: “Lotto contro il pensiero unico” Sky Tg24

E pochi anni fa sono state prorogate le scadenze di una legge del 2012 che prevedeva di ridurli, assieme al numero complessivo dei militari ...Gli attacchi e le provocazioni contro il mondo femminista, quello Lgbt e gli stranieri del generale Roberto Vannacci hanno provocato un'ondata di polemiche. Il libro appena pubblicato dall'ex ...