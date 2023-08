Il generale Vannacci è stato sollevato dal comando

(Di venerdì 18 agosto 2023) IlRoberto, al centro di polemiche per quanto scritto in un libro, èdale rimosso da capo dell'istituto geografico militare di Firenze. Lo ha deciso lo...

Lo farò nelle sedi opportune', ha commentato ila Diario del Giorno su Rete 4 : 'La Costituzione - ha aggiunto - garantisce la libertà di parola . Da me nessuna istigazione all'odio.IlRoberto, al centro di polemiche per quanto scritto in un libro, è stato sollevato dal comando e rimosso da capo dell'istituto geografico militare di Firenze. Lo ha deciso lo Stato ...Paragonarsi come erede di Giulio Cesare Sì, ilRoberto- rimosso dall'Istituto Geografico Militare di Firenze dopo le ...

Il generale Vannacci destituito dal comando dopo le polemiche sul suo libro contro i gay Sky Tg24

AGI - Il generale Roberto Vannacci, autore del discusso libro "Il mondo al contrario", è stato rimosso dallo Stato maggiore dell'Esercito da capo dell'Istituto geografico militare. A quanto si ...“Non mi rimangio nulla. Anche se alcune parti sono state travisate. Senza il contesto non si capiscono alcune cose”, lo ha detto il generale Vannacci in occasione di un’intervista rilasciata a la ...