Il generale Vannacci destituito per il suo libro omofobo Trasferito a Firenze | sarà “a disposizione per incarichi vari”

(Di venerdì 18 agosto 2023) “Il, in data 20 agosto 2023, cessa dall’incarico di Comandante dell’Istituto Geografico Militare. In data 21 agosto èin forza extra organica al Comfoter Area Territoriale ed è posto adel Comandante area territoriale per, sede”: è quanto si legge in un provvedimento d’impiego dell’Esercito Italiano sulla vicenda che riguarda, dopo le polemiche sollevate sul suo“Il mondo al contrario”. “IlPanizzi, mantenendo l’incarico primario di Comandante area territoriale, in data 21 agosto 2023 – prosegue l’informativa interna – assume l’ulteriore incarico di Comandante dell’istituto Geografico Militare”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Lo ha stabilito lo Stato Maggiore dell'Esercito dopo le polemiche suscitate dal libro autoprodotto "Il mondo al contrario" IlRoberto, al centro di polemiche per quanto scritto nel libro autoprodotto "Il mondo al contrario" , in cui definisce gli omosessuali come "non normali", è stato sollevato dal comando ...Conosco il rispetto, risponderò nelle sedi opportune - ha controreplicato il- Ciò che mi procura disagio è la strumentalizzazione: sono state estratte frasi dal contesto e su ...Dall'Esercito e dal ministro della Difesa Guido Crosetto, come detto, era arrivata la netta risposta e presa di distanze, col ministro che aveva scritto sui social: "Ilha espresso ...

"Non mi sento di fare passi indietro, rivendico quanto ho scritto. Non uso mai parole volgari o triviali: esprimo liberamente i miei pensieri". Lo ha detto il generale Roberto Vannacci alla trasmissio ...“L’Istituto Geografico Militare - afferma il presidente Eugenio Giani - è un’istituzione fondamentale a Firenze e in Toscana per il suo rilievo nazionale ma anc ...