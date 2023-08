Il generale Vannacci destituito dal comando dopo il libro contro gay | femministe e migranti Lui | «Odiare pedofili non è istigare a violenza»

Ilha espresso opinioni personali che screditano l'Esercito, la Difesa e la Costituzione repubblicana. Per questo sarà avviato dalla Difesa l'esame disciplinare previsto ", ha ...- - > Leggi Anche Bufera sul, l'Esercito: 'Opinioni personali mai sottoposte al vaglio' - Crosetto: 'Esame disciplinare' Caso, il comunicato dell'Esercito 'Il...IlRoberto, al centro di polemiche per quanto scritto in un libro, è stato sollevato dal comando e rimosso da capo dell'istituto geografico militare di Firenze. Lo ha deciso lo Stato ...

Il generale Vannacci destituito dal comando dopo le polemiche sul suo libro contro i gay Sky Tg24

Non replicherò a decisioni che arrivano da una catena gerarchica. Lo farò nelle sedi opportune”. Lo ha detto il generale Roberto Vannacci commentando a Diario del Giorno su Rete 4 la sua rimozione da ...La decisione è stata presa all'indomani delle polemiche sollevate per alcune affermazioni del Generale di Divisione su minoranze, migranti, femministe, ...