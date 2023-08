Il generale dell’Esercito che aveva pubblicato un libro razzista e omofobo è stato destituito

'Ebbene queste 'idee' non sono compatibili con il servizio alla democrazia e non sono compatibili con la responsabilità di gestione del personale che fa capo a un. Non sono ...IlRoberto Vannacci, al centro di polemiche per quanto ... è stato sollevato dal comando e rimosso da capo'istituto ... Lo ha deciso lo Stato maggiore, la forza armata a cui ...Ildi DivisioneRoberto Vannacci è stato destituito dalla guida'Istituto geografico militare di Firenze dopo le polemiche scoppiate nelle ultime ore. Vannacci, infatti, era ...

Il generale dell’Esercito che ha autopubblicato un libro razzista e omofobo Il Post