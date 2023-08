(Di venerdì 18 agosto 2023) Si conferma in calo il gas naturale sulla piazza Ttf didopo un avvio in rialzo. I contratti future sul mese di settembre cedono lo 0,88% a 36,5al MWh all'indomani dell'annuncio di ...

Si conferma in calo ilnaturale sulla piazza Ttf di Amsterdam dopo un avvio in rialzo. I contratti future sul mese di settembre cedono lo 0,88% a 36,5 euro al MWh all'indomani dell'annuncio di scorte già oltre il 90% in ...... non sa che pesci pigliare, l'inflazioneper il crollo del prezzo del' sottolinea il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd. Sul fronte energia, buone notizie. Von Der ......alnaturale ( - 0,07% 36,8 euro al MWh), con l'oro che cede lo 0,3% s 1.892,31 dollari l'oncia. Stabile il dollaro a 0,92 euro, mentre si indebolisce la sterlina a 1,27 dollari e il rublo...

Il gas scende a 36,5 euro al MWh al Ttf di Amsterdam Agenzia ANSA

Si conferma in calo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam dopo un avvio in rialzo. I contratti future sul mese di settembre cedono lo 0,88% a 36,5 euro al MWh all'indomani dell'annuncio di sco ...Ampliano il calo le principali borse europee con il procedere della seduta, mentre i future Usa si confermano negativi. (ANSA) ...