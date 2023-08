Il colosso immobiliare Evergrande chiede la bancarotta negli Usa | perché la Cina trema 

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 18 agosto 2023) Dopo essere diventato il simbolo della crisidella, alla fine ha ha presentato istanza di fallimento e chiesto la protezione dai creditori in un tribunale di New York. Parliamo di China, il promotorecinese più indebitato al mondo. La società ha invocato il capitolo 15 del codice fallimentare Usa, che permette di avere protezione per le aziende non statunitensi che sono in fase di ristrutturazione. Così i creditori non possono farle causa o bloccare i beniStati Uniti.laUsa:laLa società cinese ha chiesto il riconoscimento dei colloqui di ristrutturazione che sono attualmente in ...