Il colosso immobiliare cinese presenta la protezione dal fallimento | cosa significa

La Cina resta l'osservato speciale dei mercati, con ilEvergrande che chiede la protezione dai creditori negli Usa mentre la Banca centrale prova a muoversi in difesa dello yuan e per sostenere la liquidità nel settore bancario. Da una ...Ilcinese Evergrande ha presentato istanza di protezione dalla bancarotta negli Stati Uniti secondo il capitolo 15 in un tribunale di New York a Manhattan giovedì, secondo i documenti ...La7.it - Il possibile scoppio di una bollain Cina tiene in allarme Pechino e i mercati mondiali . Il costruttore cinese Evergrande ha chiesto oggi alle autorità degli Stati Uniti di ...

Il colosso immobiliare cinese Evergrande dichiara bancarotta Agenzia ANSA

Evergrande, il secondo maggiore sviluppatore immobiliare in Cina dopo Country Garden, che si trova anch’essa in uno stato di insolvenza, ha reso ufficiale che il complesso processo di ristrutturazione ...Il presidente Xi Jinping sta affrontando il 'momento Lehman Brothers' della Cina, il cui sistema finanziario è a un passo dalla crisi conclamata a seguito ...