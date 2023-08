Il colosso immobiliare cinese Evergrande dichiara bancarotta | tremano i mercati | si teme l’effetto domino

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ilha presentato istanza di fallimento negli Stati Uniti giovedì. Il gruppoha presentato la richiesta di protezione dal fallimento secondo il capitolo 15 in un tribunale di New York, secondo quanto riferito dai media statunitensi tra cui la Cnn e il New York Times. L’azienda è andata in default nel 2021, scatenando una massiccia crisinell’economia, che continua a risentirne gli effetti.ha presentato istanza di protezione dal fallimento secondo il capitolo 15, che consente a un tribunale fallimentare statunitense di intervenire quando un caso di insolvenza coinvolge un altro Paese: in gioco c’è una passività di circa 330 miliardi di dollari. Il ...

Altri guai per Evergrande Il settore immobiliare cinese torna a tremare. Evergrande, il colosso del settore nel Paese asiatico, ha dichiarato bancarotta e presentato istanza di fallimento a New York ...Ha chiesto la protezione del capitolo 15 in tribunale a New York. China Evergrande, il promotore immobiliare cinese più indebitato al mondo e diventato il simbolo della crisi del settore nel Dragone, ...