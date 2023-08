(Di venerdì 18 agosto 2023) Gli incendi continuano a colpire il, questa volta i territori nord-occidentali. Migliaia di persone sono state costrette a fuggire, abbandonando le proprie abitazioni. Le fiamme, alimentate da forti venti, si trovavano a meno di 16 chilometria periferia di Yellowknife, cittadina con circa 20mila abitanti. Lemostrano vaste zone boschive invase dai roghi e lunghe code di veicoli in autostrada, alla disperata ricerca di una via di fuga. Il responsabile dell'informazione sugli incendi Mike Westwick, intanto, ha avvertito i residenti di evacuare la zona il prima possibile.

...dei Northwest Territories dela cui si sta pericolosamente avvicinando il fronte degli enormi incendi boschivi. "La situazione degli incendi è peggiorata ancora, con il fuoco chead ...Ilva in fumo: 21000 km quadrati bruciati Ancora 416 incendi, di cui 203 "fuori controllo":allo stremo Incendi: il fumo ha raggiunto l'Europa Gli amministratori della città di ......Territories Residents must leave by Friday due to approaching wildfire #Yellowknife ##fire #... "Sfortunatamente, la nostra situazione ha preso un'altra brutta piega con un incendio chea ...

Il Canada brucia: le immagini dall'alto - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Si aggrava la situazione incendi in Canada, dove le autorità hanno ordinato l'evacuazione della cittadina di Yellowknife, il fuoco potrebbe infatti raggiungere il centro abitato nel fine settimana.