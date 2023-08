Il 2023 è il terzo anno più caldo dal 1800 

(Di venerdì 18 agosto 2023) AGI - Ilsi classifica fino ad ora in Italia alposto tra gli anni più caldi dal 1800 con una temperatura superiore di 0,67 gradi la media storica da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1800. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sui dati Isac Cnr nei primi sette mesi delin occasione della nuova ondata diaccompagnata dall'allerta maltempo in quattro regioni del Nord dove peraltro si è trattato del secondopiù, con l'anomalia del periodo che è stata di ben +0,86 gradi superiore la media. "Si conferma dunque anche quest'- sottolinea la Coldiretti - la tendenza al surriscaldamento in Italia dove la classifica degli anni più roventi negli ultimi due secoli si concentra nell'ultimo decennio e comprende nell'ordine il 2022 ...

