(Di venerdì 18 agosto 2023) Cita la celebre frase di Andy Warhol: «Nel futuro ognuno sarà famoso nel mondo per 15 minuti», ma solo per capovolgerla perché a lui, esponente di questo secolo di super esposizione pubblica, quei 15 minuti – anzi molti meno – sono sufficienti «perché ognuno sia ignorato, anzi non sia più sotto controllo». Del resto, aggiunge, «l’artista non sta mai ai ritmi e ai mezzi espressivi imposti,...

Quindi si alza la retribuzione,i salari più ricchi e i contratti pirata li si ...cui entrate saranno "destinate al finanziamento del fondo per i mutui sulla prima casa e per interventi...I manager in questo settore raramentepubblici. Kekesi, invece, da due giorni compare ovunque: sui media, nei social. Nella prima intervista da executive, Kekesi ha spiegato al New ...... ed ancora madri 'che prestano' agli scatti di Lorezno Cassarà idei bambini, per finire agli stessi vertici dell'amministrazione o a cittadini, presi a caso per strada, sono diventati i...

I volti diventano StraVolti nella mostra milanese dell’artista catanzarese Marcello Sèstito Gazzetta del Sud

A volte è andata bene, altre male». È stata coraggiosa «Credo di esserlo stata, anche se il coraggio di ieri non me lo riconosco più. Si trasforma il coraggio, diventa altro». Vuole chiamarlo ...All’inizio l’ho vista disorientata, ma è diventata bravissima ad affrontare le aspettative ... A me al Mondiale e all’Olimpiade scatta dentro qualcosa, altre volte mi è capitato di esordire nella gara ...