I veri extraprofitti li fa lo Stato sulla benzina | sale il prezzo e pure le tasse

(Di venerdì 18 agosto 2023) Una volta era una delle battaglie storiche delle destre. Il taglio delle accisedoveva essere il primo provvedimento portato in Consiglio dei ministri da Matteo Salvini quando Lega e Movimento 5 Stelle si sono alleate per formare il primo governo Conte. Promessa, ovviamente, non mantenuta. Ma le destre non si sono arrese e hanno rilanciato la promessa. Lo ha fatto Fratelli d’Italia prima delle elezioni dello scorso settembre, scrivendolo nero su bianco nel programma. Ribandendo quanto sostenuto dall’attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel 2019. L’esecutivo, però, ha seguito ben altra strada, cancellando il taglio delle accise sui carburanti introdotto dal governo Draghi. L’ultima promessa ria febbraio, quando di nuovo Salvini – attuale vicepresidente del Consiglio – prometteva un intervento del governo ...

... la doppia morale del governo sugliLo hanno etichettato come il Bloomberg italiano, ... due delle più note aziende specializzate in gestione dei dati e servizi bancari, diventate...'Mi sembra il film 'La banda degli onesti' in cui Totò e Peppino stampavano soldiin garage - ... Per quanto riguarda gli, sulle assicurazioni io sarei molto prudente. Con tutte le ......l'abolizione del Reddito di cittadinanza e la paventata tassa per le banche su gliè ... facendo così mancare i buoni come se fossero soldi. La crisi "finanziaria" fu risolta e l'...

I veri extraprofitti li fa lo Stato sulla benzina: sale il prezzo e pure le ... LA NOTIZIA

Ferragosto di lavoro per molti onorevoli azzurri, a partire dal leader Tajani: "Escludere le banche del territorio dal provvedimento. Stiamo preparando ...Secondo il direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici la legge di bilancio è già in salita: "Servono 46 miliardi solo per le spese da rinnovare: 10 ...