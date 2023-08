I movimenti di mercato più assurdi della settimana

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ci stiamo avvicinando alle ultime settimane di, quelle in cui i direttori sportivi iniziano a sudare freddo, a prendere decisioni irrazionali – le migliori per questa rubrica. C’è da dire che anche tra chi non ha problemi di soldi, e quindi non guarda con troppa preoccupazione alla deadline finale del calcio, le cose non vanno troppo meglio. Il Chelsea ha speso quasi 130 milioni di euro per Moises Caicedo e per lo stesso ruolo potrebbe spenderne chissà ancora quanti per Romeo Lavia, il tutto avendo già in quella posizione uno dei migliori interpreti al momento, cioè Enzo Fernandez. L’Al Hilal ha ufficializzato l’acquisto di Neymar, per cui ha speso un centinaio di milioni. Il PSG ha deciso di spenderne 50 per Ousmane Dembélé. Se consideriamo tutto questo normale, figuratevi cosa vi aspetta in questa rubrica. Payet al Vasco da Gama Le ...