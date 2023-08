I Mondiali di atletica su Sky Sport | da Budapest 72 ore di diretta e un canale dedicato

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ididisaranno trasmessi interamente live da Skye in streaming da Now. Dal nuovissimo Athletics Stadium, da sabato 19 a domenica 27 agosto, apre i battenti la diciannovesima edizione dei campionati iridati e sarà un evento in cui l’Italia con grande ambizione cercherà di conquistare delle medaglie prestigiose. 80 i convocati azzurri, tante punte di diamante quali Marcell Jacobs, Samuele Ceccarelli, Gianmarco Tamberi, Yeman Crippa, Zane Weir, Larissa Iapichino, Mattia Furlani, passando dai marciatori Massimo Stano e Antonello Palmisano che apriranno la rassegna. E da non dimenticare le tantissime stelle internazionali. La programmazione di Sky è senza precedenti: “La copertura dei Campionatidileggera su Sky e in streaming su NOW ...