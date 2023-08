I legali di Trump chiedono di rinviare i processi dopo le presidenziali

(Di venerdì 18 agosto 2023) Negli Stati Uniti si indaga sulle minacce ai magistrati che devono indagare su Donaldin Georgia. Fervono sui social di osservanza cospirazionista, come Truth e Gab, dove sono stati presi di mira anche i giurati. I nomi sono scritti nell’atto d’incriminazione – la quarta – di novantotto pagine. I loro indirizzi, numeri di telefono e profili social sono comparsi sul web (specie su Telegram), in alcuni casi accompagnati da intimidazioni. Sono i fedelissimi del tycoon, gli stessi che il 6 gennaio 2021 hanno marciato sul Campidoglio. Lo sceriffo di Fulton County ha detto che stanno cercando di risalire all’origine. In Texas una donna è già stata fermata perché prometteva la morte a Tanya S. Chutkan, la giudice del filone federale, a DC, sul tentativo di sovvertire l’esito delledel 2020. Lui intende contrattaccare: dal New Jersey ha ...

Secondo idila quantità di documenti coinvolta nel caso richiederebbe mesi per essere elaborata. "Supponendo di poter iniziare a esaminare i documenti oggi, dovremmo procedere a un ...Secondo idila mole di documenti da esaminare è enorme, 8,5 terabyte di materiali per un totale di oltre 11,5 milioni di pagine che richiederebbero mesi per essere elaborate. "..."Non è un'idea intelligente" chesi rifiuti di pagare le spesedi Giuliani, affermano alcuni osservatori, ricordando l'epilogo del rapporto con il suo ex tutto fare Michael Cohen, che lo ...

Usa, Trump annulla la conferenza stampa di lunedì. Gli avvocati: “Processo su interferenza voto ad aprile 202… la Repubblica

I legali di Donald Trump stanno trattando con la procura di Fulton Count, Georgia, il giorno in cui l’ex presidente si consegnerà per essere incriminato. La procura ha fissato il 25 agosto a ...Donald Trump ha annullato la conferenza stampa annunciata per lunedì prossimo nella sua residenza di Bedminster per illustrare quello che ha definito un rapporto "irrefutabile" sulle "elezioni truccat ...