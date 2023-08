I 5 libri imprescindibili per diventare un nomade digitale

Leggi su appuntidizelda

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il nomadismoè una tendenza in crescita che attrae sempre più persone in cerca di libertà, flessibilità e avventure. Essere unsignifica poter lavorare ovunque tu desideri, sfruttando la tecnologia per mantenere uno stile di vita flessibile e dinamico. Se sei affascinato da questa idea e desideri avventurarti nel mondo del nomadismo, ecco cinqueche ti saranno di grande aiuto nel tuo percorso. Attenzione, iche ti consiglieremo sono in inglese perché ci sono molte più risorse. Tuttavia, nella maggior parte dei casi potrai tranquillamente trovare il corrispettivo in italiano. “The 4-Hour Workweek” di Timothy Ferriss “The 4-Hour Workweek” è un classico del nomadismo. Scritto da Timothy Ferriss, ...