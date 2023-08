Ho vinto un milione con i Gratta e Vinci perché sono una persona superstiziosa | la testimonianza di una donna

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 18 agosto 2023) Unahaundi dollari grazie ai. Cosa l'ha spinta a provare la fortuna in quelle ore? La sua superstizione. In un'intervista, ha spiegato di aver ricevuto un 'segnale' che era il momento di osare. Come ci insegna Niccolò Machiavelli, nella vita la fortuna è tanto importante quanto la virtù. Anche Woody Allen, nei primi secondi del suo film del 2005 'Match point' ha ricordato una vecchia massima: "Preferisco avere fortuna che talento". Le nostre esistenzeregolate anche e soprattutto dal caso. Lo sa bene Elena Penaloza, unaamericana residente a Los Angeles, che di recente haundi dollari. Non di certo lata più alta della storia, ma comunque una cifra ...