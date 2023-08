' Ho sposato un milionario a Dubai | ma mi ha imposto delle regole severissime' | parla la ' casalinga di lusso'

I soldi piacciono un po' a tutti. Una donna inglese haunemiratino e si è trasferita a Dubai per vivere con lui. Per quanto navighi nel lusso, la sua scelta di vita non è priva di risvolti negativi. La donna ha spiegato come, oggi, ...... nozze a fine estate Le nozze annullate ad aprile Lo scorso aprile ilaveva annunciato ... Il loro legame è durato fino al 1999, quando hanno divorziato e Murdoch haWendi Deng. Il ...Da una prima analisi del cadavere, le autorità hanno subitola tesi del decesso causato da un arresto cardiaco. Anton Cherepennikov aveva appena 40 anni. Era unritenuto vicino ai ...

La moglie di Facchinetti: «Un milionario col p***e piccolo è inutile». La risposta hot sorprende una fan leggo.it

Leonarda Aula, anziana nobile romana, è stata sedotta e raggirata da un uomo con la metà dei suoi anni che mirava al suo patrimonio.Leonarda Aula, classe 1940, si era invaghita di Antonio Spoto, della metà dei suoi anni. Al 40enne, nominato erede universale, sono andati gioielli, ricchezze e persino il cognome di famiglia. Ma i ...