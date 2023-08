H&M Move lancia la nuova collezione con l’ambasciatore Zlatan Ibrahimovic

(Di venerdì 18 agosto 2023) Anche se si è ritirato dallo sport quest’anno dopo 23 anni di carriera,continua a condividere la sua passione per lo sport con il grande pubblico. Ambasciatore di H&Mdal 2022, è al centro della campagna di presentazione delladel marchio. Per la stagione autunno 23, H&Minvita il

... al pomeriggio moderati provenienti da Ovest - Nord - Ovest con intensità di circa 21km/, moderati da Nord - Nord - Ovest alla sera con intensità tra 12km/e 25km/. L'intensità solare più alta ...I venti saranno al mattino deboli provenienti da Nord - Ovest con intensità di circa 8km/, al pomeriggio moderati provenienti da Ovest - Nord - Ovest con intensità di circa 21km/, moderati da Nord -...Ore salita : 0,25(15 minuti un po' tirati sono quelli indicati dal cartello posto alla partenza) Ore ritorno : 0,20(a passo lento) Totale ore : 0.45Descrizione itinerario : Dallo spiazzo di ...

Sfreccia a 200 km/h in autostrada e finisce contro un’auto: il video del tragico impatto Corriere TV

La Polonia si rafforza sempre di più e punta al primato di superpotenza della Nato. Nelle ultime ore, il Ministero della Difesa Nazionale polacco prevede di acquistare 1.000 carri armati ...ROMA – Dai nostri mari a quelli tropicali, andare sott’acqua è da sempre la passione di molti che scelgono le mete estive anche in base alla possibilità di fare suggestive immersioni. In aiuto dei sub ...