Hawaii | si dimette il capo dell' agenzia emergenze di Maui

(Di venerdì 18 agosto 2023) Si è dimesso ilper la gestionedi(Mema), criticata per non aver suonato le sirene d'allarme durante l'incendio che ha devastato la città hawaiana di Lahaina. "...

Si è dimesso il capo dell'Agenzia per la gestione delle emergenze di Maui (Mema), criticata per non aver suonato le sirene d'allarme durante l'incendio che ha devastato la città hawaiana di Lahaina.Lehanno uno dei più grandi sistema di sirene di allerta all'aperto del ...Il capo dell'agenzia di gestione delle crisi di Maui, che è stato criticato per non aver suonato le sirene di allarme mentre un incendio vastissimo devastava la città hawaiana di Lahaina, si è dimesso ...

Incendi alle Hawaii, si dimette il capo dell'agenzia di gestione delle emergenze RaiNews

Alle Hawaii si è dimesso il capo dell'Agenzia per la gestione delle emergenze di Maui (Mema), criticata per non aver suonato le sirene d'allarme durante l'incendio che ha devastato la città hawaiana d ...si è dimesso. Ha però affermato di non avere rimpianti per non aver usato le sirene per avvertire i residenti degli incendi che hanno devastato la storica comunità balneare di Lahaina, nelle Hawaii, e ...