“Hanno abusato a turno di una ragazza nel centro di Palermo” | sette giovani arrestati con l’accusa violenza sessuale di gruppo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 agosto 2023)ragazzi, tra cui un minorenne, sono statidai carabinieri condi aver violentato auna giovane donna lo scorso 7 luglio a. All’alba di oggi, 18 agosto, i militariese­gui­to un’or­di­nan­za di cu­sto­dia cau­te­la­re in car­ce­re emes­sa dal Gip del Tri­bu­na­le di Pa­ler­mo nei con­fron­ti di 3 gio­va­ni e un minore. Già negli scorsi giorni erano statialtri 3 presunti complici, tutti accusati didi. La giovane, riporta Ansa, si trovava in stato di ebbrezza quando è stata condotta in una zona appartata deldella città e abusata adagli indagati. Le indagini, condotte sotto la direzione della ...