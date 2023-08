Ha un malore mentre fa il bagno al mare | 80enne muore a Latina

(Di venerdì 18 agosto 2023) È shock tra i bagnanti dopo che un uomo di circa 80 anni è morto questa mattina sul lungodi, dove era in vacanza con la famiglia. L’anziano stava facendo ilinquando è stato colto da un: riportato a riva da un bagnino della Cooperativa Blue Work Service, i soccorsi si sono rivelati del tutto inutili. Sulla spiaggia è anche atterrata l’eliambulanza Pegaso 44, seguita da un’ambulanza e un auto medica del 118, ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo originario di Guidonia in provincia di Roma, soffriva già di problemi cardiaci e gli era stato impiantato un pacemaker. Per gli accertamenti sono intervenuti i militari della Guardia Costiera.

Latina, ha unnuota: muore a 80 anni davanti alla famiglia Sulla spiaggia è anche atterrata l'eliambulanza Pegaso 44, seguita da un'ambulanza e un auto medica del 118, ma il medico non ...È mancato questa mattina l'ingegner Ivo Pellegrino . Pare sarebbe deceduto a causa di unche lo ha coltosi trovava nella zona di Chiappera, ad Acceglio. Vi era giunto per partecipare all'evento inaugurale del sentiero dedicato al dottor Menardo, deceduto ad inizio 2022, e ...Dalle prime informazioni, pare sia morto per unnella zona di Chiappera, ad Acceglio,camminava lungo un sentiero in quelle montagne che conosceva bene. Pellegrino aveva 60 anni ed era ...

Malore mentre fa il bagno nel Serchio, muore a 47 anni LA NAZIONE

Aveva 71 anni, è deceduto stamattina, colto da un malore mentre si trovava ad Acceglio per l’inaugurazione di un sentiero dedicato alla memoria del dottor Valentino Menardo Lutto in valle Maira per la ...Elettra Lamborghini prima del concerto a Tottea, provincia di Teramo del 17 agosto, si è vista costretta a prendersi qualche minuto di riposo ...