Ha un malore mentre fa il bagno al mare | 80enne muore a Latina

(Di venerdì 18 agosto 2023) È shock tra i bagnanti dopo che un uomo di circa 80 anni è morto questa mattina sul lungodi, dove era in vacanza con la famiglia. L’anziano stava facendo ilinquando è stato colto da un: riportato a riva da un bagnino della Cooperativa Blue Work Service, i soccorsi si sono rivelati del tutto inutili. Sulla spiaggia è anche atterrata l’eliambulanza Pegaso 44, seguita da un’ambulanza e un auto medica del 118, ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo originario di Guidonia in provincia di Roma, soffriva già di problemi cardiaci e gli era stato impiantato un pacemaker. Per gli accertamenti sono intervenuti i militari della Guardia Costiera.