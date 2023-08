Ha ucciso 7 neonati e tentato di assassinarne altri sei Infermiera condannata in Inghilterra

Tentò di assassinare anche altri sei bebè Una infermiera britannica, Lucy Letby, è stata giudicata colpevole di aversette, cinque bambine e due bambini, iniettando loro aria ...Venerdì un tribunale di Manchester ha giudicato colpevole di omicidio l'infermiera inglese Lucy Letby, a processo con l'accusa di aver...In Inghilterra un'infermiera di 33 anni è stata dichiarata colpevole di aver- 5 maschi e 2 femmine - e di aver tentato di assassinarne altri 6. Reati che ha commesso tra giugno 2015 e giugno 2016 mentre lavorava nell'unità neonatale del Countess of Chester ...

Uk, infermiera ha ucciso 7 neonati al lavoro: «Sono malvagia. Li ho ... Open

Letby utilizzava iniezioni di insulina e di altre sostanze (latte, fluidi) per uccidere i bebè appena nati. In tutto, è stata incriminata per l’omicidio o il tentato omicidio di 17 neonati, ma la ...Lo ha stabilito il tribunale di Manchester. La donna, 33 anni, lavorava in terapia intensiva dell'unità neonatale dell'ospedale di Chester. Tentò di assassinare anche altri sei bebè ...