“Ha rubato vestiti e profumi | poi calci e pugni alla commessa e al vigilante” | arrestata Diana Schivardi | la figlia dell’ex Miss Italia Nadia Bengala

Diana Schivardi, la figlia 27enne di Nadia Bengala, ex Miss Italia nel 1988, è stata arrestata a Roma per avere profumi in un negozio Upim nella zona della stazione Termini. L'episodio risale al 16 agosto: dopo aver staccato le placche antitaccheggio, Schivardi è stata sorpresa da un addetto ...

dove sono intervenuti subito i carabinieri, avvisati da alcuni impiegati che avevano fermato la ladra prima che fuggisse con la refurtiva. La donna, che ha precedenti per lo stesso reato, aveva ...Prima, con aria furtiva all’interno della Upim in via Gioberti, si è infilata nella borsetta vestiti e profumi per un valore di circa 212 euro. Poi Diana Schivardi, 27 anni, figlia di Nadia Bengala, m ...