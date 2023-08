Guns N' Roses | Perhaps è un godibile tuffo nel rock anni ' 90

Leggi su panorama

(Di venerdì 18 agosto 2023) Chi ha assistito lo scorso luglio al concerto deiN'al Circo Massimo di Roma ha visto una band in piena salute (nonostante quale problema vocale di Axl nei brani con tonalità molto alte), in grado di suonare per tre ore consecutive senza un attimo di pausa, tra grandi successi, brani "minori" e sorprendenti cover di gruppi che li hanno influenzati. Per questo c'era molta attesa, da giorni, per il nuovo singolo, da oggi disponibile su tutte le piattaforme streaming, compreso YouTube, dove è stato caricato il video ufficiale con alcune immagini tratte dal loro ultimo, trionfale tour mondiale, che è ancora in corso.N'(Official Music Video) www.youtube.com La canzone, attesa per l'11 ...