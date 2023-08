Guns & Gulaabs | dal 18 agosto su Netflix

Pezzo un po' sotto tono rispetto al suo standard quasi Edm!N' Roses - Voto 6,75 - La canzone che c'è e non c'è non è poi male. Malinconica e rock. Si perde però alla fine. Forse gli assoli ...Il futuro deiN'Roses Perhaps è la terza canzone che iN'Roses hanno pubblicato da quando Axl Rose , Slash e Duff McKagan hanno lanciato la loro reunion nel 2016. Nel 2021 infatti hanno ...per questo, non stupisce che il nome dello show prenda il proprio nome dalla famosa band rockN 'Roses, trasferendo tutto il concetto in hindi. La serie , che è alla sua prima stagione, è stata ...

Guns N'Roses: Perhaps, il nuovo singolo da Chinese Democracy Radio Capital

Guns & Gulaabs è una serie televisiva in streaming di thriller commedia in lingua hindi indiana su Netflix creata e diretta da Raj & DK. Prodotta sotto lo stendardo D2R Films in collaborazione con ...I Guns N' Roses hanno pubblicato il nuovo singolo Perhaps, brano che risale alla registrazione dell’album Chinese Democracy (pubblicato nel 2008).