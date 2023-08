Guerra Ucraina | pace in cambio di territori ai russi | la Nato ci pensa

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 18 agosto 2023) ?Tempo e pazienza...vriemia i tirpieniaa: ricordate? Le parole che pronuncia il generale Kutuzov in inquando gli portano la notizia che Napoleone ha invaso laa e la Grande Armata ha scavalcato il Niemen. Tempo e pazienza: ciò che serve spesso per vincere le guerre ma anche per c