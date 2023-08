Guerra in Ucraina | si avvicinano le trattative per la pace?

Mondo L'ripudia il russo. La lingua come arma diOlga Bibus La legge sugli agenti stranieri La legge era stata emanata in risposta alle proteste contro il ritorno di Vladimir Putin ...Lo riferisce l'aggregatore di notizie russo Mash, tra i più seguiti, con due milioni di iscritti (- RUSSIA, LE NEWS IN TEMPO REALE ). Stele eretta per commemorare la battaglia tra ......conferma che quanto ci è stato detto fino ad ora sono solo barzellette create ad hoc per giustificare il sostegno allaper procura voluta dagli Stati Uniti contro la Russia usando l', ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Abbattuto un drone nei cieli di Mosca la Repubblica

Prima della guerra russa in Ucraina, l'Ue acquistava il 40% delle sue forniture di gas proprio da Mosca. La brusca interruzione delle forniture dalla Russia ha scatenato il timore che l'Ue potesse ...Seymour Hersh ha riferito giovedì che la CIA ha informato il segretario di Stato americano Antony Blinken che la controffensiva ucraina probabilmente non darà risultati. Questa informazione, ha detto ...